لبنان

الأبيض: لبنان يتطلع إلى ترجمة التقدير الدولي لاستقباله النازحين ببرامج داعمة

Lebanon 24
18-03-2022 | 06:21
A-
A+
Doc-P-932344-637832030552011150.jpg
Doc-P-932344-637832030552011150.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن وزير الصحة العامة فراس الأبيض "أن لبنان الذي يقدر ما يبديه المجتمع الدولي من تعاطف معه وتقدير لحسن استقباله النازحين، يتطلع في الوقت نفسه إلى ترجمة هذا التعاطف ببرامج ومشاريع داعمة  تساعده على الصمود من دون أن يتأثر ذلك بالأحداث الدولية الحاصلة ولو أن هذه الأحداث فرضت أجندة أولويات جديدة".
 
تحدث وزير الصحة في خلال مشاركته في اجتماع حول الهجرة والصحة في المنطقة الأوروبية تحت عنوان "بناء رؤية مشتركة لصحة اللاجئين والمهاجرين"، وعقد بدعوة من مكتب منظمة الصحة العالمية - أوروبا، في اسطنبول التي وصل إليها الوزير الأبيض من القاهرة إثر مشاركته في ملتقى اتحاد المستشفيات العربية.
 
وألقى الوزير الأبيض مداخلته في جلسة نقاش حضرها منسق المنطقة الأوروبية لدى منظمة الصحة العالمية هانز كلوج ونائب رئيس المفوضية الأوروبية مارغريتيس شيناس، وأكد "أن لبنان لم يتوان عن الإهتمام الصحي بالنازحين والمقيمين على أرضه وفتح لهم، رغم كل صعوباته المالية والإقتصادية، مراكز الرعاية الصحية والمستشفيات وشملهم في البرامج الصحية التي نفذها ومن أبرزها في الفترة الأخيرة برنامج اللقاح".
 
ولفت إلى أنّ "لبنان يستقبل حالياً مليوناً ونصف مليون نازح يشكلون ثلث مواطنيه، علماً أن خمسمائة ألف مواطن هاجروا لبنان في السنتين الأخيرتين نتيجة الأزمة المالية، من بينهم حوالى أربعين في المئة من الطاقم الطبي والتمريضي".
 
ورأى الأبيض "أن الدعم المطلوب، يجب أن يتخطى المساعدات الإنسانية الطارئة ليشمل بناء نظم صحية متينة تقدم الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين كما للنازحين والمقيمين". 
ولفت إلى "أهمية القيام بشراكات سواء مع الدول المانحة أم المنظمات الدولية، على أساس تحديد الأولويات والحاجات للتأكد من أن المشاريع التي يتم تنفيذها تأتي بالنتائج المرجوة". 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:23 | 2022-03-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:43 | 2022-03-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:56 | 2022-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:40 | 2022-03-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:04 | 2022-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:19 | 2022-03-18
10:42 | 2022-03-18
10:39 | 2022-03-18
10:37 | 2022-03-18
10:27 | 2022-03-18
10:25 | 2022-03-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website