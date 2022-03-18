بلبلة حول الصرافات الآلية.. ماذا يحدثُ في المصارف اليوم؟

شهدت فروع مصرفيّة عدة، اليوم، زحمة مراجعين ومودعين وموظفين، بعد الحديث عن اتجاه المصارف نحو الاقفال مطلع الأسبوع المقبل.

من جهته، أفاد مصدر في أحد الفروع بأنّ السيولة في المصرف غير كافية لتلبية مطالب جميع المواطنين الذين يقصدون الفرع، معرباً عن "خشيته من اتجاه الفرع الذي يعمل به الى التوقف في نهاية الشهر".

بدورها، قالت مصادر مصرفيّة لـ"لبنان24" إنّ "نسبة كبيرة من الموظفين توافدوا إلى المصارف للاستفادة من أموال المساعدة الاجتماعية التي حصلوا عليها ولم يسحبوها قبل اليوم".

وأوضحت المصادر أنّ هناك طلباً كبيراً على السحوبات سواء من داخل الفروع أو عبر الصرافات الآلية، موضحة أن "توقف العمليات المصرفيّة بشكل مفاجئ سيؤدي إلى اختلالٍ في السوق".

إلى ذلك، عمدت مصارف عديدة إلى إطفاء الصرافات الآلية التابعة لها في مختلف الفروع، خصوصاً تلك التي يجري تسحيب الدولار منها، في خطوة باتت تتكرر بشكل مستمر خلال الآونة الأخيرة.







