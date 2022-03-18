تسجيل أوّل لائحة في وزارة الداخلية... من تضمّ؟ (صورة)

أعلن مدير عام المديريّة العامّة للشّؤون السّياسيّة واللّاجئين، أنّ لائحة "الأمل والوفاء"، قد أودعت وزارة الداخلية والبلديات تصريحًا بتسجيل لائحة لانتخاب أعضاء مجلس النّواب في دائرة الجنوب الثانية؛ لتكون بذلك أوّل لائحة تُسجّل في الوزارة.

تضمّ الّلائحة: عن دائرة صور: علي خريس، عناية عز الدين، حسين جشي وحسن عزالدين. وعن دائرة الزهراني: نبيه بري وعلي عسيران.