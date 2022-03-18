لبنان

مثول وليام نون أمام التحقيق على خلفية ما حصل أمام منزل وزير العدل

Lebanon 24
18-03-2022 | 07:01
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يمثل وليام نون وبيتر بو صعب، في هذه الأثناء، أمام التحقيق بعد استدعائهما من قبل مديرية أمن الدولة فرع جبل لبنان على خلفية ما حصل أمام منزل وزير العدل هنري خوري. 

وقبل دخوله، قال نون: "نقوم بما هو مناسب وسيبقى صوتي مرتفعاً اينما كنت لمعرفة من تسبب بانفجار 4 آب وإحقاق الحق". 

وأضاف: "البريء لا يخاف من التحقيق وها هم المسؤولون والسياسيون الذين بحقهم مذكرات توقيف بشأن ملف تفجير المرفأ يتنقلون بشكلٍ طبيعي والقانون يجب ان يطبق على الجميع  وليس على ناس وناس ". 

من جهته، أكد بو صعب اننا "مستمرون في تحركاتنا والتعبير عن آرائنا وليقم الجميع بمهامه ولكل حادث حديث". 
 
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