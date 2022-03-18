​ المصارف تعلن الاضراب التحذيري

أفادت معلومات خاصة بـ"لبنان24" أن جمعية "مصارف لبنان" التي التأمت بعد القرارت القضائية الاخيرة، قررت اعلان الاضراب يومي الاثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل.

ووفقاً لمصادر "لبنان24"، فإن جمعية المصارف ستصدر بياناً يوم الأحد تعلن فيه عن خطواتها المرتقبة والتي تتصل بإعلان الإضراب.

وخلال الاجتماع، كان هناك توافق في صفوف مختلف الاعضاء على اعتبار هذا الاضراب تحذيرياً وعلى توجيه رسالة أساسية للسلطة السياسية للمطالبة بعودة القضاء الى مساره السليم وابتعاده عما اسموه "التهريج" والاعتباطية".ووفقا للمصادر، فان الأسبوع ما بعد المقبل سيشهد اضراباً مفتوحاً للمصارف بحال لم تتدخل السلطة السياسية بشكل جذري وأكيد.