لبنان

مرشح تقليدي ووازن... هل يتراجع عن ترشحه؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
18-03-2022 | 07:17
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يتردد ان أحد النواب السابقين في دائرة الشمال الثالثة قد يتجه الى اعلان انسحابه من السباق الانتخابي.

وفي التفاصيل، أنه بعد تدهور العلاقة بين النائب المذكور وحلفائه التقليديين وجد نفسه وحيدا، وغير قادر على خلق تموضع جديد يجعله ينضم الى احدى اللوائح الاخرى، لكن في الوقت عينه تجدر الاشارة الى ان التواصل بينه وبين الحلفاء السابقين ما زال قائما من دون ان يكون احتمال التوافق متقدما.

وفي هذا الاطار، يبقى السؤال عن التوجه العام لقاعدته الشعبية وحول الشخصية او الفريق الذي ستجير له أصواتها.

لبنان

خاص

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