لبنان

بالصورة.. إليكم لون لائحة "الحزب والحركة" في الانتخابات النيابية

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
18-03-2022 | 07:41
A-
A+
Doc-P-932374-637832079589272154.jpg
Doc-P-932374-637832079589272154.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لوحظ أن لائحة "الأمل والوفاء" الانتخابيّة في دائرة الجنوب 2، والتي ضمت 7 أعضاء مرشحين، قد اختارت اللون الأخضر المتدرّج للأصفر، في إشارة إلى حركة "أمل" و "حزب الله".  
وكانت اللائحة أودعت، اليوم، تصريحاً بتسجيلها لدى وزارة الداخلية، لتكون الأولى التي تخطو هذه الخطوة بين كل اللوائح التي تتحضر لخوض الانتخابات النيابية يوم 15 أيار المقبل.
وتضمّ الّلائحة: عن دائرة صور: علي خريس، عناية عز الدين، حسين جشي وحسن عزالدين. وعن دائرة الزهراني: نبيه بري وعلي عسيران.
 
 
 
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:42 | 2022-03-18
14:19 | 2022-03-18
15:27 | 2022-03-18
14:05 | 2022-03-18
13:58 | 2022-03-18
13:50 | 2022-03-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website