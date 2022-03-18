بالصورة.. إليكم لون لائحة "الحزب والحركة" في الانتخابات النيابية

لوحظ أن لائحة "الأمل والوفاء" الانتخابيّة في دائرة الجنوب 2، والتي ضمت 7 أعضاء مرشحين، قد اختارت اللون الأخضر المتدرّج للأصفر، في إشارة إلى حركة "أمل" و "حزب الله".

وكانت اللائحة أودعت، اليوم، تصريحاً بتسجيلها لدى وزارة الداخلية، لتكون الأولى التي تخطو هذه الخطوة بين كل اللوائح التي تتحضر لخوض الانتخابات النيابية يوم 15 أيار المقبل.

وتضمّ الّلائحة: عن دائرة صور: علي خريس، عناية عز الدين، حسين جشي وحسن عزالدين. وعن دائرة الزهراني: نبيه بري وعلي عسيران.