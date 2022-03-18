لبنان

ميقاتي من بعبدا: دعوة مجلس الوزراء السبت لبحث موضوع المصارف

Lebanon 24
18-03-2022 | 07:52
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التقى رئيس الجمهورية ميشال عون رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي في قصر بعبدا.
 
 
وقال الرئيس ميقاتي بعد اللقاء: "بحثنا موضوع المصارف وتم التوافق على دعوة مجلس الوزراء الساعة العاشرة من صباح السبت لبحث هذا الموضوع".
 
 
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