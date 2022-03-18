لبنان

أُوقف في مدينة صور... وهذا ما كان يفعله أمام مداخل المنازل!

Lebanon 24
18-03-2022 | 07:49
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي حول انقطاع المياه بشكل كلّي عن عددٍ كبيرٍ من الأحياءٍ، دون سواها، في مدينة صور.

من خلال المتابعة، تبيّن أن عدّادات المياه المركّزة عند مداخل الأبنية والبيوت في تلك الأحياء قد سُرقت.

 نتيجةً للاستقصاءات والتحريّات التّي قامت بها المفرزة، تمكّنت عناصرها من تحديد هويّة المشتبه به، وتوقيفه بعد رصدٍ وتعقُّب في مدينة صور، ويدعى:

ب. ح. (مواليد عام 1988، فلسطيني الجنسيّة)
بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، وأنّه سرق العدّادات وباعها إلى شخصٍ يدعى:

 ع. ح. (مواليد 1984، فلسطيني الجنسيّة).
 على الفور، تم الاطباق على الأخير في مدينة صور بعد استدراجه. ضُبِطَ بحوزته /17/ عدّادًا، كان قد اشتراها من الأوّل، بحوالى/200/ دولار أميركي.

 أودع الموقوفان المرجع المعني، لإجراء المقتضى القانوني بحقهما، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.
 
 
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