جلسة خاصة لمجلس الوزراء يوم غد السبت في السراي

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، عن عقد مجلس الوزراء جلسة خاصة، عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم السبت الواقع فيه 19 آذار 2022 في السراي الكبير، وذلك للبحث بالمستجدات القضائية الأخيرة.