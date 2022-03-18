لبنان

بيانٌ حول الاجتماع الثلاثي في بعبدا.. هذا ما تقرّر خلاله بشأن ترسيم الحدود

Lebanon 24
18-03-2022 | 08:15
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أصدرت رئاسة الجمهورية بياناً بعد الاجتماع الرئاسي الثلاثي في قصر بعبدا، أعلنت فيه أن "رئيس الجمهورية ميشال عون رَأَسَ اجتماعاً حضره رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، وتم خلاله درس الاقتراح الذي سلّمه الوسيط الأميركي اموس هوكشتاين لترسيم الحدود البحرية الجنوبية".
وأشار البيان إلى أنه "جرى خلال الاجتماع عرض نتائج ما توصلت اليه اللجنة التقنية التي درست اقتراح هوكشتاين، كما عرض المجتمعون الملاحظات والاستفسارات حول الاقتراح بهدف الوصول الى موقف موحّد يضمن المحافظة على حقوق لبنان وسيادته الكاملة على حدوده البحرية".
ووفقاً للبيان، فقد "تقرر دعوة الولايات المتحدة الأميركية الى الاستمرار في جهودها لاستكمال المفاوضات لترسيم الحدود البحرية، وفقاً لاتفاق الاطار بما يحفظ مصلحة لبنان العليا والاستقرار في المنطقة".

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