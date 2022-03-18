وزير الاعلام جال في أقسام الوزارة منوهاً بجهود العاملين فيها

جال وزير الاعلام زياد مكاري في أقسام وزارة الاعلام، في حضور المدير العام للوزارة الدكتور حسان فلحة ورؤساء الوحدات والدوائر.

وتفقد المديرية العامة للاعلام، مصلحة الديوان، الوكالة الوطنية للاعلام، اذاعة لبنان ومديرية الدراسات والمنشورات اللبنانية، الأرشيف، ودائرة الشؤون القانونية، واطلع على سير العمل فيها.واذ اثنى بعد الجولة على "جهود الموظفين الذين يعملون في أصعب الظروف"، استمع الوزير مكاري الى مطالبهم، وطلب من المديريات التابعة للوزارة إجراء "جردة" بالموجودات الهالكة بهدف إحصائها.وأكد مكاري "متابعته موضوع ترميم الاضرار الناتجة من انفجار مرفأ بيروت مع منظمة "اليونيسيف" ومع الهيئة العليا للاغاثة، وهو اتصل لهذه الغاية بالامين العام للهيئة اللواء محمد خير بهدف انجاز باقي الاصلاحات في الاقسام المتضررة في الوزارة".كما أكد الوزير مكاري متابعته مشاريع "المكننة مع الهيئات الدولية".