عون: رئاسة الجمهورية لم تتدخل يوماً في عمل القضاء

قال رئيس الجمهورية ميشال عون خلال قسم العضوين الجديدين لهيئة الاشراف على الانتخابات، القاضي احمد حمدان والاعلامي خليل الخوري إنّ "الحملات الاعلامية التي تربط بين دور لرئاسة الجمهورية والاجراءات القضائية في حق عدد من المصارف قمة في التزوير والافتراء والتضليل وإمعان في ضرب مؤسسات الدولة".

وأضاف عون أنّ "ما نشر عن "مواجهات" بين رئاسة الجمهورية ومسؤولين مصرفيين يهدف الى تسييس هذا الملف القضائي واختراع معارك وهمية وربطها زوراً بالاستحقاق الانتخابي".

وشدّد على أنّ "رئاسة الجمهورية لم تتدخل يوماً في عمل القضاء وتحترم استقلاليته لكنها تتابع ملف التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان تنفيذاً للقانون الصادر بهذا الشأن".

واعتبر عون أنّه "يمكن تفادي كل هذا الضياع من خلال الاسراع في اقرار خطة التعافي المالي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي".

والتقى عون وزير الطاقة والمياه وليد فياض، وعرض معه خطة الكهرباء التي اقرها مجلس الوزراء. وقال فياض: "الخطة مهمة جداً كشرط اساسي للمباشرة بمفاوضات رسمية حول التمويل مع البنك الدولي".

كذلك، استقبل عون سفير كوريا الجنوبية في لبنان ايل بارك، وعرض معه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة. وأكد السفير بارك "دعم بلاده للبنان ورغبتها في المساعدة خصوصاً في الظروف الصعبة التي يمر بها".