لبنان

اطلاق نار في عين الحلوة... ما القصة؟

Lebanon 24
18-03-2022 | 08:37
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سماع صوت اطلاق نار في مخيم عين الحلوة ولم تعرف الاسباب حتى الان. 
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