لبنان

توتر بين "أمن الدولة" ومتظاهرين.. ماذا يجري؟ (فيديو)

Lebanon 24
18-03-2022 | 08:44
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شهد محيط مديرية أمن الدولة - فرع جبل لبنان في الدكوانة، توتراً بين عناصر أمنية ومتظاهرين نفذوا اعتصاماً في المكان، احتجاجاً على استدعاء الناشطين وليام نون وبيتر بوصعب على خلفية ما حصل أمام منزل وزير العدل هنري خوري.
 
وتجمهر المعتصمون عند مدخل مبنى المديرية، وقد سجل تلاسنٌ بين شبان وأحد عناصر أمن الدولة، لكن سرعان ما جرى تطويقه. 
 
وقبل دخوله إلى التحقيق، قال نون: "نقوم بما هو مناسب وسيبقى صوتي مرتفعاً اينما كنت لمعرفة من تسبب بانفجار 4 آب وإحقاق الحق". 
 
وأضاف: "البريء لا يخاف من التحقيق وها هم المسؤولون والسياسيون الذين بحقهم مذكرات توقيف بشأن ملف تفجير المرفأ يتنقلون بشكلٍ طبيعي والقانون يجب ان يطبق على الجميع  وليس على ناس وناس".
من جهته، أكد بو صعب اننا "مستمرون في تحركاتنا والتعبير عن آرائنا وليقم الجميع بمهامه ولكل حادث حديث". 
 
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