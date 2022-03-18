بري بحث مع بقرادونيان في الاوضاع العامة

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة الأمين العام لحزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان حيث جرى عرض للاوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية.