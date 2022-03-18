لبنان

بري بحث مع بقرادونيان في الاوضاع العامة

Lebanon 24
18-03-2022 | 09:01
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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة الأمين العام لحزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان حيث جرى عرض للاوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية.
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بري

بقرادونيان

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