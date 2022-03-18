لبنان

تكتل بعلبك الهرمل: إلى المزيد من الخطوات الحكومية الإيجابية التي تتخفف الأعباء عن المواطنين

Lebanon 24
18-03-2022 | 09:09
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اعتبر تكتل "نواب بعلبك الهرمل" في بيان أن "القرارات التي اخذتها الحكومة في جلستها الأخيرة في ما يتعلق بما يلي: افتتاح منفذ حدودي جديد بين لبنان وسوريا في محلة مطربا في قضاء الهرمل، رفع تصنيف المنفذ الجمركي في القاع الى درجة اعلى من الدرجة الحالية، واقامة مركز حاويات بما يعرف بالمرفأ الجاف في البقاع لتخزين البضائع، هي خطوة إيجابية ومضيئة في هذه الظروف الصعبة، وتساهم في تحريك العجلة الاقتصادية وخصوصا بما يتعلق بالزراعة والصناعة، وتسهل حركة تنقل المواطنين والبضائع". 

وأضاف: "إن التكتل الذي ساهم من خلال تحركاته ومطالباته بالوصول إلى هذه القرارات، الى جانب الوزراء المعنيين، لا سيما وزراء محافظة بعلبك الهرمل، والى جانب الحكومة مجتمعة وجميع الوزارات والإدارات والأجهزة المعنية، اذ يشكر جميع من عمل وساهم بالوصول لهذه النتيجة، آملأ المزيد من الخطوات الإيجابية التي تساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وعن الاقتصاد في ظل الظروف التي نعيشها".
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