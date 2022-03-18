خريس: نمر في مرحلة تكاد تكون من اخطر المراحل على المستوى الإقتصادي

رأى عضو "كتلة التحرير والتنمية" النائب علي خريس "أن حركة "أمل" تصدت للاحتلال الاسرائيلي ووقفت في وجه العدو في مرحلة كنا نسمع فيها شعارا، أن جيش العدو لا يهزم واسرائيل لا يمكن أن تقاوم، ولكن بفضل المقاومة ودماء الشهداء استطعنا طرد العدو من ارضنا من دون قيد أو شرط".تحدث خريس في خلال لقاء سياسي في بلدة بدياس، وقال: "نحن نفتخر ونعتز بأننا أسسنا هذه المقاومة من خلال الفكر الذي طرحة الإمام الصدر ومن مشروعه أن اسرائيل شر مطلق والتعامل معها حرام، قائلا أن قوة لبنان في مقاومته وجيشه وشعبه".وحذر خريس من "محاولات التحريض عبر وسائل الإعلام المختلفة بهدف التشويش"، مؤكدا "أن الرئيس بري أول من حمل البندقية في وجه العدو ليدافع عن عزة وكرامة لبنان".أضاف:" نحن نمر في مرحلة تكاد تكون من اخطر المراحل على المستوى الإقتصادي والمالي والمعيشي والصحي وكل المستويات"، لافتا الى "ان حركة "أمل" تتحمل المسؤولية مع الشعب ولا يمكن ان تتخلى عن مسؤولياتها".وختم بالحديث عن الاستحقاق الانتخابي في ظل وجود مراهنات على نسبة التصويت والمشاركة من اجل القيام بخرق في الانتخابات، مشددا على انه استحقاق أساسي ومهم "وكما كنا في السابق فإننا ما زلنا نثق بأهلنا وولائهم للخط والمشروع".