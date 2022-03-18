لبنان

خريس: نمر في مرحلة تكاد تكون من اخطر المراحل على المستوى الإقتصادي

Lebanon 24
18-03-2022 | 09:15
A-
A+
Doc-P-932411-637832133870424285.jpg
Doc-P-932411-637832133870424285.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رأى عضو "كتلة التحرير والتنمية" النائب علي خريس "أن حركة "أمل" تصدت للاحتلال الاسرائيلي ووقفت في وجه العدو في مرحلة كنا نسمع فيها شعارا، أن جيش العدو لا يهزم واسرائيل لا يمكن أن تقاوم، ولكن بفضل المقاومة ودماء الشهداء استطعنا طرد العدو من ارضنا من دون قيد أو شرط".
تحدث خريس في خلال لقاء سياسي في بلدة بدياس، وقال: "نحن نفتخر ونعتز بأننا أسسنا هذه المقاومة من خلال الفكر الذي طرحة الإمام الصدر ومن مشروعه أن اسرائيل شر مطلق والتعامل معها حرام، قائلا أن قوة لبنان في مقاومته وجيشه وشعبه".
 
وحذر خريس من "محاولات التحريض عبر وسائل الإعلام المختلفة بهدف التشويش"، مؤكدا "أن الرئيس بري أول من حمل البندقية في وجه العدو ليدافع عن عزة وكرامة لبنان".
 
أضاف:" نحن نمر في مرحلة تكاد تكون من اخطر المراحل على المستوى الإقتصادي والمالي والمعيشي والصحي وكل المستويات"، لافتا الى "ان حركة "أمل" تتحمل المسؤولية مع الشعب ولا يمكن ان تتخلى عن مسؤولياتها".
 
وختم بالحديث عن الاستحقاق الانتخابي في ظل وجود مراهنات على نسبة التصويت والمشاركة من اجل القيام بخرق في الانتخابات، مشددا على انه استحقاق أساسي ومهم "وكما كنا في السابق فإننا ما زلنا نثق بأهلنا وولائهم للخط والمشروع".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:42 | 2022-03-18
14:19 | 2022-03-18
15:27 | 2022-03-18
14:05 | 2022-03-18
13:58 | 2022-03-18
13:50 | 2022-03-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website