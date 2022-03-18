بو حبيب استقبل المستشارة الخاصة الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الحاجات الخاصة

استقبل وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بو حبيب المستشارة الخاصة الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الحاجات الخاصة سارة مينكارا وبحث معها اوضاع ذوي الحاجات الخاصة في لبنان والعمل على تحسين وضعهم وادخالهم في سوق العمل ودمجهم في المجتمع.