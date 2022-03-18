لبنان

حميه وصل الى الكاميرون

Lebanon 24
18-03-2022 | 09:17
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وصل وزير الاشغال العامة والنقل علي حميه إلى الكاميرون في زيارة رسمية يقوم خلالها بزيارة مرفأ دوالا البحري.
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