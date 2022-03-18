لبنان

طبيب لبناني يُعلن عن إكتشاف هامّ حول أسباب مرض داء المفاصل الروماتيزمي

Lebanon 24
18-03-2022 | 09:19
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عقد الدكتور أشرف كريم (طبيب صحة عامة اختصاصي بالامراض المخبرية والسريرية) مؤتمرا صحافيا في مقر نقابة الصحافة في بيروت، أعلن فيه اكتشافا طبيا مهما حول أسباب مرض داء المفاصل الروماتيزمي.
 
وبين الطبيب كريم اسباب هذا المرض الفعلية، كاشفا انها "بكتيريا محددة مسببة لهذا المرض الذي أصبح من السهل علاجه".
 
 

لبنان

صحة

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