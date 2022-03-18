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لبنان
USAID: تعزيز القوى العاملة في لبنان ودعمها للوصول إلى تعليم مهني وتقني عالي الجودة
Lebanon 24
18-03-2022
|
09:26
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أعلنت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، في بيان، انها "قامت خلال السنوات الثلاثة الماضية، ضمن برنامج دعم المجتمع المحلي في لبنان (CSP، بدعم قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني، ورفع الوعي حول فرص العمل التي يوفرها هذا القطاع"، مشيرة الى ان "هذا الدعم مبني على دراسة استطلاعية أجراها البرنامج حول المنظور العام لقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني في لبنان ضمن مشروعه لتنمية القوى العاملة الذي تبلغ قيمته 7.3 مليون دولار أميركي".
وافادت ان "هذا الاستطلاع أشار إلى أنه على الرغم من التقدم البارز الذي يحققه القطاع، لا يزال هناك عائق رئيسي يتمثل في المعرفة المحدودة للشباب اللبنانيين وأوليائهم عن التطورات التي نفذتها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وغيرها من الجهات على التعليم والتدريب المهني والتقني، والمنظور السلبي له باعتباره نظاما تعليميا من الدرجة الثانية. لذلك، تعمل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية منذ عام 2019، على تعزيز هذا القطاع وتحسين النظرة العامة له من خلال مجموعة من المبادرات".
واوضحت الوكالة "ان برنامج المجتمع المحلي يقوم على تطوير مناهج مهنية تعتمد على احتياجات السوق ضمن ثلاثة قطاعات واعدة للنمو والتوظيف في لبنان: الرعاية الصحية المنزلية، وصيانة وتصليح المعدات الصناعية، وتكنولوجيا المعلوماتية (ICT). ان هذه المناهج متوفرة في ثلاثة عشر معهدا خاصا للتعليم والتدريب المهني والتقني في لبنان شريكة للبرنامج لتعزيز المهارات وفرص العمل للمقيمين اللبنانيين. كما يوفر البرنامج المنح الدراسية للباحثين عن عمل في هذه القطاعات، ويقوم ببناء الشراكات مع القطاع الخاص لإنشاء روابط مع المعاهد الشريكة لتسهيل وصول الخريجين إلى فرص العمل"، مشيرة الى انه "بالإضافة إلى التغطية الكاملة للرسوم الدراسية، توفر المنحة للطلاب التأمين الصحي، ومصروفا شهريا يغطي رسوم النقل طوال فترة التعليم والتدريب، كما يوفر جهاز كمبيوتر أو جهاز لوحي لتسهيل التعلم عبر الإنترنت. تشمل المنحة أيضا تدريب وظيفي لمدة شهرين لدى أحد شركاء البرنامج التجاريين وهم 48 شريكا خاصا".
واوضحت انه "يتم استكمال جهود الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لتعزيز بيئة مؤاتية للتعليم والتدريب المهني والتقني في لبنان من قبل العديد من الجهات، كالمانحين ومعاهد التعليم والتدريب المهني والتقني والقطاع الخاص والسلطة المحلية والمنفذين، الذين ينسقون ويتعاونون لتطوير خطة عمل وطنية لتحسين قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني"، مشيرة الى انه "بحلول عام 2023 ، تهدف الوكالة الأميركية للتنمية الدولية من خلال برنامج المجتمع المحلي ( CSP) إلى تعزيز مهارات التوظيف وفرص العمل لما لا يقل عن 1000 مقيم لبناني وتغيير المنظور العام للقطاع".
وختم البيان: "ان مدة برنامج دعم المجتمع المحلي (CSP) الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية(USAID) سبع سنوات بقيمة 100 مليون دولار يقوم بتنفيذ مشاريع انماء واستجابات سريعة بالشراكة مع البلديات والمجتمع المدني والقطاع الخاص. يدعم البرنامج المقيمين اللبنانيين من خلال مجموعة واسعة من الأنشطة التي تعمل على تعزيز الخدمات الأساسية والفرص الاقتصادية للمجتمعات المهمشة في شمال وجنوب لبنان والبقاع. منذ إطلاقه في تشرين الأول 2018، لقد دعم البرنامج اكثر من 382000 مقيم لبناني".
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