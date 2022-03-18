المكاري تلقى رسالة تهنئة من المدير العام لاتحاد الاذاعات الاسلامية

تلقى وزير الاعلام زياد المكاري، رسالة تهنئة من المدير العام لاتحاد الاذاعات الاسلامية الدكتور عمرو الليثي، لمناسبة توليه مهام وزارة الاعلام.



وجاء في نص الرسالة:

تحية واحتراما،

في البداية، أود أن أعرب لكم عن عظيم تقديري لشخصكم الكريم، اسمحوا لي أن أهنئكم على الثقة الغالية التي أولتها اياكم القيادة السياسية اللبنانية، متمنين لكم التوفيق والنجاح في مهمتكم وتحققون ما تصبون اليه لما فيه صالح لبلدنا الثاني لبنان الحبيبة، آملين في ان تنعم لبنان دائما بالاستقرار والازدهار".