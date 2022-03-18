طريق مغلقة بالاتربة والصخور... والاهالي يناشدون

ناشد اهالي بلدة القمامين في الضنية ومخاتيرها في بيان، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وكل الجهات المعنية مساعدتهم "لاعادة فتح طريق البلدة التي اغلقت بالكامل بسبب انهيار اتربة وصخور نتيجة الامطار الغزيرة التي رافقت العاصفة الجوية التي ضربت المنطقة في الايام الاخيرة".واشاروا الى ان البلدة "اصبحت معزولة بالكامل عن الخارج، وان نقصا في المؤن ووسائل التدفئة والادوية بدأت البلدة تعاني منها، خصوصا بعدما مضى اكثر من ثلاثة ايام على قطع الطريق من غير ان تبادر اي جهة الى اعادة فتحها بالرغم مناشدات عدة رفعها الاهالي".