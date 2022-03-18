نفوق اكثر من 50 رأس ماعز في عكار العتيقة بسبب الصقيع

أعلنت بلدية عكار العتيقة في بيان، "نفوق اكثر من 50 رأس ماعز للراعي خضر محمد الحاج بسبب الصقيع القارس"، وناشد رئيس البلدية الدكتور محمد خليل، الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد الخير "الكشف على المكان والتعويض على الراعي بسبب الاوضاع الاجتماعية والصعبة".