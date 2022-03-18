خروج ويليام نون وبيتر بو صعب بعد مثولهما للتحقيق امام امن الدولة

خرج منذ قليل ويليام نون وبيتر بو صعب بعد مثولهما للتحقيق امام امن الدولة. وقال نون "ما كتب على الجدران كان ردة فعل على وعود الوزير، ولنا الحق بالتعبير عما يحدث، ونطالب بالتحقيق ومحاكمة كل من هو متهم بجريمة انفجار مرفأ بيروت".