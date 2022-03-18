لبنان

وزير العدل استقبل السفيرة الأميركية وبحثا في تمويل مشاريع لقصور العدل

Lebanon 24
18-03-2022 | 10:25
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استقبل وزير العدل القاضي هنري الخوري في مكتبه في الوزارة سفيرة الولايات المتحدة الاميركية لدى لبنان دوروثي شيا. وتم عرض لشؤون عامة قضائية ومشاريع التعاون بين البلدين.
 
تم التداول في الاجتماع المطول بين فريق الوزارة والسفيرة شيا والوفد المرافق في المشاريع التي يتم تمويلها لصالح وزارة العدل وهي باشراف من الوزارة من قبل  INL  مكتب قضايا المخدرات  وانفاذ القانون). 
 
من هذه المشاريع :
- مشروع تحديث قاعات المحاكم بتجهيزات لاجراء الاستجوابات الالكترونية عن بعد للموقوفين في القضايا الجزائية .
 - مشروع الارشفة الالكترونية والورقية لملفات المحكمة التمييزية. 
- مشروع تعزيز التعاون المتبادل القانوني في القضايا الجزائية لا سيما منها الجريمة المنظمة العابره للحدود و في مجال قضايا المخدرات و الاتجار بالبشر.
 
من جهتها، أثنت السفيرة على الانجازات التي حققتها وزارة العدل في مجال مكافحة المخدرات و موضوع الارهاب.
 
وعلى صعيد آخر، أسفت شيا لما تعرض له وزير العدل من قبل البعض،  معتبرة "أن اللجوء الى الطرق التي تستهدف شخص الوزير وعائلته لا تخدم الحقوق".
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