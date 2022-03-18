كلودين عون شكرت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة على الدعم الدائم للبنان

التقت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة كلودين عون، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة الدكتورة سيما بحوث في مقر منظمة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك.وشكرت السيدة عون الدكتورة بحوث على التعاون والدعم الذي يلقاه لبنان في مجال تطوير المفاهيم الجندرية والمشاريع المتعلقة بالمشاركة السياسية للمرأة وأجندة المرأة، السلام والأمن، كما شكرتها على الدعم التقني من مكتب الأمم المتحدة للمرأة في بيروت.وأكدت السيدة عون "دعم لبنان الثابت لدور منظمة الأمم المتحدة للمرأة وعلى استمرار التعاون الوثيق بين لبنان والمنظمة".