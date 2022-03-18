أبو فاعور: أبناء البقاع الغربي وراشيا لن يسمحوا بإعادة المنطقة الى زمن الوصاية

رأى عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور أن "المواجهة السياسية والانتخابية في منطقة البقاع الغربي وراشيا هي بين مشروع 8 آذار ومشروع 14 آذار، وأبناء المنطقة لن يسمحوا بعودة الوصاية ايا كانت هويتها".وقال أبو فاعور خلال لقاء في مركز كمال جنبلاط الثقافي الإجتماعي مع وفد من بلدة العقبة في قضاء راشيا، بحضور وكيل داخلية الحزب التقدمي الاشتراكي رباح القاضي وكوادر حزبية: "حاولوا مرارا وتكرارا حصار وليد جنبلاط وفشلوا، وهذه المرة ايضا سوف يفشلون وسنرد على تحدي قوى الممانعة وسننتصر".وأكد أنه "إذا كان البعض يحلم بإعادة البقاع الغربي وراشيا الى زمن الوصاية عبر ازلامه فهو واهم"، لافتا الى أن "اللبنانيين عانوا سنوات عجاف مع هذا العهد الاسود الذي لا يزال سببا لمعاناتهم خاصة في موضوع الكهرباء والقضاء وعلاقات لبنان العربية".ورأى أن "وزير الطاقة يطلق الوعود دون مسؤولية وهو استنساخ هزلي لتجربة التيار الوطني الحر المدمرة في وزارة الطاقة".