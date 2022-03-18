لبنان

كانا يقودان آلية مسروقة في عكار... أوقفتهما قوى الامن وهذا ما تبيّن! (صور)

Lebanon 24
18-03-2022 | 10:42
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صـدر عـن المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البـلاغ التالـي:

بتاريخ 14-3-2022، ونتيجة الرّصد والتعقّب، أوقفت دورية من مفرزة استقصاء الشّمال في وحدة الدرك الإقليمي، في بلدة السويسة - عكار، شخصين على متن آلية "بيك أب" نوع تويوتا، سُرقت بالتاريخ ذاته من محلّة التل-طرابلس، وهما كلٌّ من:

ف. ف. (مواليد عام 1991، لبناني)
ب. ط. (مواليد عام 1993، لبناني)
ضُبط بحوزتهما مسدس حربي، "سكين ست طقّات"، كمية من حشيشة الكيف، /20/ حبّة مخدّرة، وهاتف خلوي.

وقد تبين أنهما من أصحاب السوابق.

الأول: بجرائم الانتماء الى منظمات إرهابية، سرقة، ومخدّرات.
الثاني: بجرمي محاولة قتل وسلب بقوّة السّلاح. وهو مطلوب للقضاء بجرم محاولة قتل وضرب وإيذاء.
أودعا مع الآلية والمضبوطات القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً على إشارة القضاء المختص.
 
 
 
 
 
 
 

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