توقيف شخص في الجناح يفرض خوات على أصحاب المحال التجارية

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:



بتاريخ 18 /3 /2022 اوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة العاصي- الهرمل المواطن (ح.د) المطلوب بموجب عدة مذكرات توقيف بجرائم اطلاق نار والقاء رمانات يدوية والقيام بعمليات خطف بهدف طلب فدية وتهريب اشخاص خارج لبنان، اضافة الى ترويج عملات مزورة، وتزوير تراخيص وبطاقات زجاج عازل للشمس، والاتجار بالاسلحة الحربية وترويج المخدرات.

كما اوقفت دورية من المديرية المذكورة في منطقة الجناح - بيروت المواطن(ق.ص) لاقدامه على فرض خوات على اصحاب المحال التجارية في المنطقة المذكورة واطلاق النار من اسلحة حربية باتجاه ممتلكات خاصة في اماكن واوقات مختلفة، اضافة الى ترويج عملة مزورة والقيام بأعمال سرقة وتعاطي المخدرات وقد ضُبط بحوزته سلاح حربي.



سلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.