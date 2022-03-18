وزير الداخلية استقبل المستشارة الخاصة للرئيس الأميركي لذوي الحاجات الخاصة

استقبل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، في مكتبه بعد ظهر اليوم، المستشارة الخاصة للرئيس الأميركي لشؤون الحقوق الدولية لذوي الحاجات الخاصة سارة منقارة، وبحث معها في أوضاع ذوي الحاجات الخاصة في لبنان، وفي الإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية والبلديات لتسهيل عملية مشاركتهم في الانتخابات النيابية المقبلة.