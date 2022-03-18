لبنان

جعجع نعى مكتف: وداعاً

Lebanon 24
18-03-2022 | 12:03
A-
A+
Doc-P-932467-637832241802166951.png
Doc-P-932467-637832241802166951.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نعى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، رجل الأعمال ميشال مكتف، الذي واففته المنية، اليوم الجمعة، إثر أزمة قلبية حادة.
وفي تغريدة له عبر "تويتر"، قال جعجع: "ميشال مكتّف، عرفتك لأكثر من 15 عاماً عندما جمعتنا سوياً ثورة الأرز.لقد كنت دائماً مؤمناً بالقضية ولبنان والدولة. لكنّ الدولة الحالية خانتك كما خانت جميع اللبنانيين. وداعاً ميشال، ونحن مستمرون لقيام الدولة التي لا تخون أبناءها". 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:49 | 2022-03-18
18:11 | 2022-03-18
18:03 | 2022-03-18
17:54 | 2022-03-18
17:47 | 2022-03-18
17:44 | 2022-03-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website