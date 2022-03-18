جعجع نعى مكتف: وداعاً

نعى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، رجل الأعمال ميشال مكتف، الذي واففته المنية، اليوم الجمعة، إثر أزمة قلبية حادة.

وفي تغريدة له عبر "تويتر"، قال جعجع: "ميشال مكتّف، عرفتك لأكثر من 15 عاماً عندما جمعتنا سوياً ثورة الأرز.لقد كنت دائماً مؤمناً بالقضية ولبنان والدولة. لكنّ الدولة الحالية خانتك كما خانت جميع اللبنانيين. وداعاً ميشال، ونحن مستمرون لقيام الدولة التي لا تخون أبناءها".