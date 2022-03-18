لبنان

جديد تسعيرة المولدات.. هكذا سيتم دفعها

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
18-03-2022 | 12:42
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قرّر عددٌ من أصحاب المولّدات مؤخراً تأجيل تقاضي فاتورة النّصف الأول من شهر آذار وذلك وفق التسعيرة التي نصّت عليها وزارة الطاقة قبل أيامٍ قليلة. 
وحالياً، فإنّ السعر الأقصى للكيلوواط خلال أول 15 يوماً من الشهر الجاري، يصلُ إلى 9370 ليرة لبنانية. وبشكلٍ فعلي، فإن هذه التسعيرة مرتفعة جداً مقارنة مع التسعيرات التي صدرت خلال الفترات الماضية، وعلى أساسها قرر بعض أصحاب المولّدات احتساب التسعيرة الكاملة نهاية الشهر الجاري.
وقالت مصادر ناشطة في قطاع المولدات لـ"لبنان24" إنّ "هناك توجهاً لدى البعض لجمع تسعيرة النصف الأول من آذار مع تسعيرة النصف الثاني، ومن ثم احتساب تسعيرة واحدة".
وأشارت المصادر إلى أن "الأسباب وراء هذه الخطوة تتعلق بمصاريف جمع الفواتير التي ستزدادُ، في حين أن كلفة الإيصالات اليوم باتت مكلفة"، وأضافت: "لذلك، فإنّ الانتظار حتى نهاية الشهر هو الخيار الأنسب لإصدار فاتورة واحدة ولكن على أساس تسعيرتين". 

المصدر: خاص "لبنان 24"

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