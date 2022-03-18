أبو الحسن: معركتنا هي معركة بقاء لبنان وهويته واستقراره

أحيت منظمة الشباب التقدمي - خلية عين وزين الذكرى الـ 45 لاستشهاد كمال جنبلاط، بحلقة حوارية مع أمين سر كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن بعنوان "على خطى المعلم".



وفي كلمة له، اعتبر أبو الحسن أننا "أمام مرحلة خطيرة ودقيقة وحساسة جداً"، مشيراً إلى إنها "مرحلة مفصلية"، وقال: "كلنا مهددون بلقمة عيشنا، بعملنا، بمستقبلنا وبمستقبل أبنائنا، وبقدرتنا على الاستشفاء، وذلك لسببين: الأول نظام سياسي عنيد، تسقط معه عملية المحاسبة والإصلاح، والثاني سلاح يصادر هيبة الدولة وقرار الدولة ويمنع أية عملية إصلاح حقيقي".