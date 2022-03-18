لبنان

أهالي كفرملكي الزهراني قطعوا الطريق احتجاجاً على انقطاع الكهرباء

Lebanon 24
18-03-2022 | 13:22
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قطع أهالي كفرملكي الطريق وسط البلدة، احتجاجاً على انقطاع التيار الكهربائي منذ ايام، في ظل تقنين قاس تتبعه المولدات الخاصة بسبب ارتفاع أسعار المازوت.
 
وناشد الأهالي المعنيين العمل لحل هذه المشكلة، وفق ما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام". 
 
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