لبنان

اجتماع في قيادة الجيش للبحث في أوضاع ذوي الاحتياجات الخاصة

Lebanon 24
18-03-2022 | 13:33
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عقد في قيادة الجيش اجتماع عمل حضرته مستشارة الرئيس الاميركي لشؤون حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة السيدة سارة منقارة وعدد من الضباط.
 
وتناول البحث اوضاع ذوي الاحتياجات الخاصة المادية والمعنوية من العسكريين والمدنيين والدور الذي يؤديه الجيش في مساعدتهم لا سيما في ضوء الازمة الاقتصادية الخانقة التي يمر بها لبنان، اضافة الى كيفية تأمين حقوقهم واحتياجاتهم ودراسة الاقتراحات الرامية الى مساعدة الجيش لتأمين هذه الحقوق.
 
كذلك، تمّ التطرق الى اوضاع العسكريين الذين يستفيدون من الطبابة العسكرية والمدنيين على العاتق واحتياجات المؤسسة العسكرية وكيفية تأمين استمرارية الخدمات الطبية والاقتراحات الرامية الى تعزيز هذه التقديمات بما يخفف الاعباء عن كاهل العسكريين وعائلاتهم.
 
 
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