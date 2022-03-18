نصرالله يحسم الجدل.. هذا ما كشفه عن وجود "حزب الله" في أوكرانيا

نفى الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله "وجود مقاتلين وخبراء من حزب الله في أوكرانيا للقتال إلى جانب القوات الروسية".

وفي كلمة له خلال اللقاء السنوي مع "كشافة الإمام المهدي"، قال نصرالله: "في الوضع العام كلمتان فقط، لها علاقة بالحرب الدائرة الان في أوكرانيا، طبعا ‏نحن كنا دائما نقول أن على الدولة اللبنانية أن تتابع هذا الأمر للاستفادة من العبر والدروس، ‏وفي كل مناسبة نتكلم في فكرة أو فكرتين، اليوم يجب أن نطالب الدولة اللبنانية والحكومة اللبنانية بتشكيل هيئة طوارىء، لأن تداعيات الحرب وصلت الى لبنان والى ‏المنطقة، خصوصا فيما يتعلق بالحاجيات الاساسية في البلد، إنعكاسها على موضوع ‏المشتقات النفطية وموضوع القمح والخبز وموضوع الزيت وموضوع المواد الغذائية أخرى، ‏هذا يتطلب أن تشكل الحكومة اللبنانية والدولة اللبنانية لجنة وتقوم بدارسة وتعقد جلسة ‏وتشكل هيئة طوارىء، مثل ما تقوم به كل دول العالم، اليوم دول كبرى في العالم وليس لديها ‏مشاكلنا ولا أزماتنا، شكلت لجان طوارىء لكي تتابع التداعيات و خصوصا ‏على المستوى الغذائي، الدولة اللبنانية معنية بهذا الموضوع" .



اضاف: "يوجد نقطة أخرى أيضا أثيرت ‏قبل أيام في بعض المحطات اللبنانية لكن نحن إعتبرنا ان هذه المحطة لا تستأهل أن نعلق على ‏أخبارها، لكن اليوم بعض الفضائيات العربية خارج لبنان نقلت أخبارا نسبتها الى هيئة الأركان ‏في الجيش الأوكراني، الان وصلت مواصيلنا الى هناك! وإدعت هذه الفضائيات العربية أن ‏مقاتلين من حزب الله وخبراء عسكريين من حزب الله باتوا موجودين في أوكرانيا ويشاركون ‏بالقتال إلى جانب القوات الروسية، وبإعتبار أن لديهم خبرة في حرب المدن، أنا اليوم أنفي ‏بشكل قاطع، عادة نحن نصدر بيانات ولكن كوننا نخطب اليوم، أنفي بشكل قاطع اي شيء من هذا ‏القبيل، هذه أكاذيب ليس لها أي أساس من الصحة، لم يذهب أحد من حزب الله لا مقاتل ولا ‏خبير إلى هذه الساحة من ساحات الحروب، وساحات المعارك، وسنسمع في الأيام القليلة ‏المقبلة، فضائيات عربية ومواقع تواصل ووسائل إعلام وسيؤلفون عليها نغمة طولية ‏عريضة "تدخل حزب الله في الحرب في أوكرانيا"، على كل سنظل نصدر بيانات نفي ، ولكن ‏اليوم أود في هذا الأمر أن أؤكد أن هذا ليس له أي أساس من الصحة، هذه مجرد شائعات ‏ومجرد اكاذيب" . ‏