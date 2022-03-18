للمواطنين.. هل سيؤثر اضراب المصارف على عمل السوبرماركات؟

كشف نقيب أصحاب السوبرماركت نبيل فهد في حديث لقناة الـ"ال بي سي أي" أن اضراب المصارف لن يؤثر على طريقة عمل السوبرماركات.

وتابع قائلاً: "ان طريقة الدفع التي نتبعها بالبطاقة والكاش ستبقى طبيعية في الأيام المقبلة".