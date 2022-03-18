لبنان

سعر خطّ الخليوي في لبنان تجاوز المعقول.. كم بلغ؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
18-03-2022 | 14:19
A-
A+
Doc-P-932526-637832317729506709.jpg
Doc-P-932526-637832317729506709.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شهدت أسعار الخطوط الخليوية ارتفاعاً كبيراً في السوق خلال الفترة الأخيرة، إذ تجاوز سعرها مستويات  غير معهودة منذ سنوات عديدة.
وفي الأساس، فإنه للحصول على خط خليوي، ينبغي على المواطن التوجّه إلى مراكز شركتي الخليوي الموزعة في المناطق. ومع هذا، فإن تلك الخطوط متوافرة في متاجر محدّدة، أي أنها ليست موجودة في جميع المراكز المعتمدة لبيع بطاقات التشريج ولوازم الهاتف. 
وحالياً، فإنّ سعر بعض الخطوط المميزة تراوح بين 600 و 900 ألف ليرة لبنانية، في حين أن الخطوط ذات الأرقام العادية تراوح سعرها بين 200 و 400 ألف ليرة لبنانية.
يُشار إلى أن الخط يُباع في شركتي الاتصالات بناء للسعر الرّسمي، وقد لا يتعدى الـ10 آلاف ليرة لبنانية.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:49 | 2022-03-18
18:11 | 2022-03-18
18:03 | 2022-03-18
17:54 | 2022-03-18
17:47 | 2022-03-18
17:44 | 2022-03-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website