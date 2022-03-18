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لبنان
صورة نادرة من عين المريسة قبل 52 عاماً.. شاهدوها
Lebanon 24
18-03-2022
|
15:47
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نشرت صفحة "Old beirut lebanon" صورة نادرة وقديمة من منطقة عين المريسة - بيروت.
ووفقاً للصفحة، فإنّ الصورة التقطت عام 1970، ويظهرُ فيها رجلٌ يتصيد الأسماك على مقربة من مسجد عين المريسة الشهير.
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