صورة نادرة من عين المريسة قبل 52 عاماً.. شاهدوها

نشرت صفحة "Old beirut lebanon" صورة نادرة وقديمة من منطقة عين المريسة - بيروت.

ووفقاً للصفحة، فإنّ الصورة التقطت عام 1970، ويظهرُ فيها رجلٌ يتصيد الأسماك على مقربة من مسجد عين المريسة الشهير.