جرحى في صفوف عدد من عناصر الجيش.. ما القصّة؟

أصيب عدد من عناصر الجيش بجروحٍ إثر حادث سير مروع بين 4 سيارات على طريق أوتوستراد عدلون، خط صور - صيدا.

وعلى الفور، عملت فرق الإسعاف على نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة للمعالجة، فيما حضرت القوى الأمنية إلى المكان وفتحت تحقيقاً بالحادث.