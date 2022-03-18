نداءٌ من القاضية غادة عون لقضاة لبنان: انتفضوا لكرامتكم!

غرّدت القاضية غادة عون عبر حسابها على "تويتر" قائلاً: "الحكومة بدها توضع الية للتعاطي القضائي مع المصارف. يعني لازم نعطيهم قوس المحكمة تيقعدو محلنا ويقرروا عنا كيف يطبق القانون. ممكن يطبقوا على يللي بيسرق دراجة بس اوعا على يللي بيسرق بلد.....فيا قضاة لبنان انتفضوا لكرامتكم انتفوضوا لسيادة القانون لحماية الضعيف ولحماية العدالة".