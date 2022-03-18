الجيش يوقف مطلوبين على أوتوستراد رياق

أوقفت قوة من فوج التدخل السادس في الجيش مطلوبين اثنين أحدهما سوري والثاني لبناني، وذلك على أوتوستراد رياق - بعلبك.

وحاول الموقوفان الهرب من كمين الجيش، إلا أن قوة عسكرية تمكنت من توقيفهما، وقد تخللت عملية التوقيف إطلاق رصاص في الهواء.