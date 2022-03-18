فرعون: لن ننسى ميشال مكتّف

غرد الوزير والنائب السابق ميشال فرعون عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "فقدنا صديقا واخا ورفيقا شجاعاً في النضال والدفاع عن القضايا الوطنية، تعازينا الحارة لعائلة "نداء الوطن" وتعازينا لعائلته وزوجته ولجميع أصدقائه ولأولاده بشكل خاص لن ننسى ميشال مكتف وشخصيته المميزة".