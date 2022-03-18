لبنان

"الدفاع المدني" يُخمد حريقاً ضرب خيمة للنازحين في البقاع (صور)

Lebanon 24
18-03-2022 | 17:47
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أخمدت عناصر من الدفاع المدني، اليوم الجمعة، حريقاً أتى على خيمة للنازحين السوريين في تل سرحون/برالياس-البقاع، وقد اقتصرت الأضرار على الماديات.
 
 
 
 
 
 
 
 
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