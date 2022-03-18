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Lebanon 24
18-03-2022
|
18:03
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يتولى نائب بيروتي سابق التوسط في المفاوضات الجارية من أجل الخروج بلائحة تضم نخبة من المرشحين في الدورة الماضية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر:
اللواء
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