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لبنان
عون يغادر إلى الفاتيكان
Lebanon 24
18-03-2022
|
18:11
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يغادر الرئيس ميشال عون إلى الفاتيكان، على رأس وفد يضمّ وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، على ان يلتقي البابا فرنسيس بعد غد الاثنين.
المصدر:
اللواء
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