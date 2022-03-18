لبنان

عون يغادر إلى الفاتيكان

Lebanon 24
18-03-2022 | 18:11
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يغادر الرئيس ميشال عون إلى الفاتيكان، على رأس وفد يضمّ وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، على ان يلتقي البابا فرنسيس بعد غد الاثنين.
المصدر: اللواء
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