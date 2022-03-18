قالت مصادر سياسية عبر صحيفة "العرب" أن "عدة أطراف سياسية تسعى لتأجيل الانتخابات النيابية التي يتوقّع أن لا تصبّ في مصلحتها من خلال خلق حالة من الفوضى والبلبلة السياسية ما يؤدي إلى انفلات أمني يتعذر معه إجراء الاستحقاق الانتخابي".