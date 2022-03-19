لبنان

في المنية...سرقة "اساور" بطريقة احتيالية!

Lebanon 24
19-03-2022 | 00:51
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اقدم مجهولون على سلب أساور ذهب بطريقة احتياليه من يد سيدة، أثناء مرورها في احد شوارع المنية و فرّوا بعدها إلى جهة مجهولة بحسب مندوبة "لبنان 24" . 

وعلى الفور توجهت القوى الأمنية إلى مكان الحادث وبوشرت التحقيقات لمعرفة هوية الفاعلين.
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