في المنية...سرقة "اساور" بطريقة احتيالية!

اقدم مجهولون على سلب أساور ذهب بطريقة احتياليه من يد سيدة، أثناء مرورها في احد شوارع المنية و فرّوا بعدها إلى جهة مجهولة بحسب مندوبة "لبنان 24" .



وعلى الفور توجهت القوى الأمنية إلى مكان الحادث وبوشرت التحقيقات لمعرفة هوية الفاعلين.